Rusya'da Facebook'a erişim kısıtlaması getirildi - Son Dakika
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Rusya'da Facebook'a erişim kısıtlaması getirildi

25.02.2022 19:59
Rusya'da Facebook'a erişim kısıtlaması getirildi

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya sitesi Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya sitesi Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Roskomnadzor'dan yapılan yazılı açıklamada, Facebook'un çeşitli Rus haber sitelerine kısıtlama getirdiği belirtildi.

Bu nedenle Rusya Başsavcılığına başvuruda bulunulduğuna işaret edilen açıklamada "Rusya Başsavcılığı da Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirilmesine karar vermiştir." ifadesine yer verildi.

Rusya, sosyal paylaşım sitesi Twitter'a da Mart 2021'de erişim kısıtlaması getirmişti.

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Facebook, Medya, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Rusya'da Facebook'a erişim kısıtlaması getirildi - Son Dakika
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