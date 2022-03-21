Rusya'da Facebook ve Instagram yasaklandı - Son Dakika
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Rusya'da Facebook ve Instagram yasaklandı

21.03.2022 19:52
Rusya'da Facebook ve Instagram yasaklandı

Rusya'da mahkeme, Facebook ve Instagram'ı "aşırılık yanlısı" ilan ederek ülkedeki erişimini yasaklama kararı aldı.

Rusya'da mahkeme, Facebook ve Instagram'ı "aşırılık yanlısı" ilan ederek ülkedeki erişimini yasaklama kararı aldı.

Rusya'da daha önce kısıtlama getirilen Facebook ve Instagram için bu kez Moskova'daki Tverskiy Mahkemesi tarafından tamamıyla erişimin kapatılmasına karar verildi. Tverskiy Mahkemesi Hakimi Olga Solopova, Facebook ve Instagram'ı "aşırılık yanlısı örgüt" ilan ederek, ülkede kullanımına tamamen yasak getirdi.

Mahkemenin Rusya'da Instagram ve Facebook'u yasaklama kararının derhal uygulanacağı ve bu yasaktan Meta'ya bağlı WhatsApp'ın etkilenmeyeceği açıkladı.

ABD merkezli Meta şirketine bağlı olarak faaliyet yürüten Facebook ve Instagram'ın kapatılması için Moskova Savcılığı, Rus askerlerine şiddet görüntüleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'na yönelik hakaret ve tehdit içeren ifadelerin kaldırılmasını istemişti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'da Facebook ve Instagram yasaklandı - Son Dakika


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