Son Dakika Haberleri: Rusya'da feci kaza: Hamile kadın hayatını kaybetti
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Rusya'da feci kaza: Hamile kadın hayatını kaybetti

1 saat önce

Rusya'da ambulans sürücüsü kontrolü kaybederek şarampole yuvarlandı.

Rusya'da feci kaza: Hamile kadın hayatını kaybetti, System.String[]
Rusya'da ambulans sürücüsü kontrolü kaybederek şarampole yuvarlandı. Ambulansın içinde bulunan hamile kadın hayatını kaybetti.

Olay, Irkutsk bölgesinde bir otoyolda meydana geldi. Hamile bir kadını taşıyan ambülans, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Ambulansta bulunan hamile kadın hayatını kaybederken; sağlık personeli ise başından yaralandı.

Polis, kaza yerinden kaçan ambulans sürücüsünü gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, ambulans sürücüsünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Devrilen ambulansın görüntüleri

-Sürücünün polis tarafından gözaltına alınması


Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:33 Kaynak: DHA
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