Son Dakika Haberleri: Rusya'da freni patlayan tır iki aracı ezdi: 1 ölü, 2 yaralı
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Rusya'da freni patlayan tır iki aracı ezdi: 1 ölü, 2 yaralı

4 saat önce

Rusya'da otoyolda hızla ilerlerken freni patlayan tırın iki aracı ezmesi sonrası meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Rusya'da freni patlayan tır iki aracı ezdi: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Rusya'da otoyolda hızla ilerlerken freni patlayan tırın iki aracı ezmesi sonrası meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Dehşete düşüren o anlar ise araç kamerasına anbean yansıdı.


Rusya'nın başkenti Moskova ile Voronej-Krasnador şehirlerini birbirine bağlayan M-8 otoyolunda ilerleyen bir tırın aniden freni boşaldı. Meydana gelen kazada şoför freni boşalan tırın araçların üstüne devrilmemesi için ani bir manevra yaptı. Manevrayla birlikte tırın kasa kısmı karşı yönden gelen iki otomobili altına aldı. Feci kazada tırın altına kalan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, tır şoförü ile diğer aracın sürücüsü yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücülerin durumunu ağır olduğu öğrenildi. - MOSKOVA

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 10:25 Kaynak: İHA
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