Son Dakika Haberleri: - Rusya'da freni patlayan tır iki aracı ezdi: 1 ölü, 2 yaralı- Dehşete düşüren kaza anı anbean araç...
Son Dakika Güncel Haber

- Rusya'da freni patlayan tır iki aracı ezdi: 1 ölü, 2 yaralı- Dehşete düşüren kaza anı anbean araç...

3 saat önce

- Rusya'da freni patlayan tır iki aracı ezdi: 1 ölü, 2 yaralı Dehşete düşüren kaza anı anbean araç kamerasına yansıdıMOSKOVA - Rusya'da otoyolda hızla ilerlerken freni patlayan tırın iki aracı ezmesi sonrası meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

- Rusya'da freni patlayan tır iki aracı ezdi: 1 ölü, 2 yaralı

Dehşete düşüren kaza anı anbean araç kamerasına yansıdı

MOSKOVA - Rusya'da otoyolda hızla ilerlerken freni patlayan tırın iki aracı ezmesi sonrası meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Dehşete düşüren o anlar ise araç kamerasına anbean yansıdı.

Rusya'nın başkenti Moskova ile Voronej-Krasnador şehirlerini birbirine bağlayan M-8 otoyolunda ilerleyen bir tırın aniden freni boşaldı. Meydana gelen kazada şoför freni boşalan tırın araçların üstüne devrilmemesi için ani bir manevra yaptı. Manevrayla birlikte tırın kasa kısmı karşı yönden gelen iki otomobili altına aldı. Feci kazada tırın altına kalan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, tır şoförü ile diğer aracın sürücüsü yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücülerin durumunu ağır olduğu öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 11:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önleyecek kritik oylamayı kazandı
'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız, 3 katlı inşaatın çatısından atladı Akrabalarıyla kavga eden adam içinde eski eşi ve çocuğunun da olduğu binayı ateşe verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "Güvenli bölgenin sadece adı kaldı" açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 02:23:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Rusya'da freni patlayan tır iki aracı ezdi: 1 ölü, 2 yaralı- Dehşete düşüren kaza anı anbean araç...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]