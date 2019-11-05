Son Dakika Haberleri: Rusya'da futbol taraftarları arasında arbede yaşandı
Son Dakika Güncel Rusya'da futbol taraftarları arasında arbede yaşandı

Rusya'da futbol taraftarları arasında arbede yaşandı

6 saat önce

Krılya Sovetov ve Rubin Kazan arasında oynan maçta taraftarlar arasında pankart sebebiyle gerginlik yaşandı.

Rusya'da futbol taraftarları arasında arbede yaşandı, System.String[]

Krılya Sovetov ve Rubin Kazan arasında oynan maçta taraftarlar arasında pankart sebebiyle gerginlik yaşandı.

Rusya Premier Ligi'nin 15'inci haftasında Krılya Sovetov, Rubin Kazan'ı konuk etti. Cosmos Arena'da oynanan mücadele 0-0 eşitlik ile son buldu. Mücadele esnasında tribünde yer alan Krılya Sovetov taraftarları, açılan bir pankart nedeniyle Rubin Kazan taraftarlarının bulunduğu bölüme geçti. Açılan pankarta müdahale etmek isteyen Krılya Sovetov taraftarları ile Rubin Kazan taraftarları arasında arbede yaşandı. Yaşanan olay sonrasında 8 Krılya Sovetov ve 7 Rubin Kazan taraftarının gözaltına alındığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yaşanan arbede

-Taraftarların slogan atması

-Güvenlik güçlerinin görüntüsü


Rubin Kazan, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:39 Kaynak: DHA
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