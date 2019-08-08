Son Dakika Haberleri: Rusya'da füze motoru ünitesinin testi esnasında patlama meydana geldi.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Rusya'da füze motoru ünitesinin testi esnasında patlama meydana geldi.

59 dakika önce

Rusya'da füze motoru ünitesinin testi esnasında patlama meydana geldi.

Rusya'da füze motoru ünitesinin testi esnasında patlama meydana geldi., System.String[]
Rusya'da füze motoru ünitesinin testi esnasında patlama meydana geldi. En az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı belirtiliyor. - MOSKOVA
Rusya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:30 Kaynak: İHA
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