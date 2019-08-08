Rusya'da füze motoru ünitesinin testi esnasında patlama meydana geldi.
59 dakika önce
Rusya'da füze motoru ünitesinin testi esnasında patlama meydana geldi.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:30 Kaynak: İHA
'da füze motoru ünitesinin testi esnasında patlama meydana geldi. En az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı belirtiliyor. - MOSKOVA
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