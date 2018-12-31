Son Dakika Haberleri: Rusya'da Gaz Patlaması: 3 Ölü

Rusya'da Gaz Patlaması: 3 Ölü

1 saat önce

-Rusya'nın Ural bölgesinde çok katlı bir binada meydana meydana gelen gaz patlamasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Rusya'da Gaz Patlaması: 3 Ölü, System.String[]
- Rusya'nın Ural bölgesinde çok katlı bir binada meydana meydana gelen gaz patlamasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Binada bulunan 79 kişiden ise haber alınamıyor.

Rusya'nın Ural bölgesinde bulunan Magnitogorsk şehrinde çok katlı bir binada yerel saatle sabaha karşı 04.00 sıralarında patlama meydana geldi. Federal Güvenlik Servisi (FSB) bölge ofisi patlamanın gazdan meydana geldiğini doğrularken, 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Acil Durumlar Bakanlığının ilk raporlarına göre, patlamada binanın bir bölümü tamamen yıkılırken, binanın molozlarından biri çocuk olmak üzere 10 kişi kurtarıldı. Binada bulunan 79 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Olay yerine 469 arama kurtarma ekibiyle beraber 69 ekipman gönderildi. Komşu bölgelerden ise psikiyatri uzmanları ve K-9 ünitelerinin getirileceği bildirildi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:46 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, 3. Sayfa
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