Son Dakika Haberleri: Rusya'da Gaz Patlaması: 3 Ölü, 3 Yaralı

Rusya'da Gaz Patlaması: 3 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

Rusya'nın Ural bölgesinde bir apartmanda gaz patlaması yaşandı.

Rusya'da Gaz Patlaması: 3 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Rusya'nın Ural bölgesinde bir apartmanda gaz patlaması yaşandı. Olayda bina kısmen yıkılırken, 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Rusya'nın Ural bölgesinde bulunan Magnitogorsk şehrinde çok katlı bir binada yerel saatle sabaha karşı 04.00 sıralarında patlama meydana geldi. Federal Güvenlik Servisi (FSB) bölge ofisi patlamanın gazdan meydana geldiğini doğrularken, 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Acil Durumlar Bakanlığının ilk raporlarına göre, patlamada binanın bir bölümü tamamen yıkılırken, binanın molozlarından biri çocuk olmak üzere 10 kişi kurtarıldı. Binada bulunan 79 kişiden haber alınamadığı bildirildi. Olay yerine 469 arama kurtarma ekibiyle beraber 69 ekipman gönderildi. Komşu bölgelerden ise psikiyatri uzmanları ve K-9 ünitelerinin getirileceği bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:01 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'da Bir Binada Doğal Gaz Patlaması Yaşandı: 3 Ölü, 3 Yaralı ve 79 Kayıp Doların Global Rezerv Paralar İçindeki Payı, Son 5 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi

Son Dakika! Erdoğan, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Hindistan Liderlerine Yeni Yıl Mesajı Gönderdi Mehmet Özhaseki, "Bunu Kimseyle Konuşmam" Deyip Yanına Gelen Aday Adayına Anket Sonuçlarını Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 11:03:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'da Gaz Patlaması: 3 Ölü, 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]