Son Dakika Haberleri: Rusya'da Gaz Patlaması: 4 Ölü

Rusya'da Gaz Patlaması: 4 Ölü

6 dakika önce

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü.

Rusya'da Gaz Patlaması: 4 Ölü, System.String[]
Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü.

Çelyabinsk Valiliği Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Magnitogorsk şehrinde 10 katlı binada yerel saatle 06.00 civarında patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Magnitogorsk şehrinde acil durum ilan edilirken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Acil Durum Bakanlığı yetkilileri, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu açıkladı. Binanın ikinci katındaki dairede meydana gelen patlama nedeniyle 48 dairenin zarar gördüğü kaydedildi.

Çelyabinsk Vali Yardımcısı Oleg Klimov, 79 kişinin akıbetinin bilinmediğini ifade etti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Çelyabinsk Valisi Boris Dubrovskiy'in olay hakkında Devlet Başkanı Vladimir Putin'e telefonla bilgi verdiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:18 Kaynak: AA

Dünya
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