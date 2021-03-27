Rusya'da gaz patlaması sonucu 4 Türk vatandaşı yaralandı - Son Dakika

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir müstakil evde meydana gelen gaz patlamasında 4 Türk vatandaşının yaralandığı belirtildi.

Rus Ria haber ajansının Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre, Moskova'nın "Yeni Moskova" bölgesinde müstakil bir evde gaz patlaması meydana geldi.

Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edilirken, Türk vatandaşlarının da yaşadığı ev tamamen yıkıldı. Enkazdan çıkarılan kişiler yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, olayın tüp gaz patlaması nedeniyle meydana geldiği ifade edilirken, olayla ilgili olarak Rusya Soruşturma Komitesinin inceleme başlattığı bildirildi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, söz konusu olayda Rusya'da işçi olarak çalışan 4 Türk vatandaşı yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin taburcu olduğu, diğerlerinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı.