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Rusya'da gaz sızıntısı nedeniyle 44 öğrenci zehirlendi
6 saat önce
Rusya'nın Nijegorodsk bölgesindeki bir okulun yakınlarında gaz dağıtım merkezinde meydana gelen sızıntı nedeniyle 44 öğrenci zehirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:08 Kaynak: AA
Rusya'nın Nijegorodsk bölgesindeki bir okulun yakınlarında gaz dağıtım merkezinde meydana gelen sızıntı nedeniyle 44 öğrenci zehirlendi.
Rus TASS haber ajansına göre, Nijegorodsk bölgesindeki orta okulunun yakınlarında gaz dağıtım merkezinde sızıntı meydana geldi.
Gazdan etkilenen 44 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Okulda derslerin iptal edildiği ve sızıntının giderildiği ifade edildi.
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