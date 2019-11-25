Son Dakika Haberleri: Rusya'da gaz sızıntısı nedeniyle 44 öğrenci zehirlendi
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Rusya'da gaz sızıntısı nedeniyle 44 öğrenci zehirlendi

6 saat önce

Rusya'nın Nijegorodsk bölgesindeki bir okulun yakınlarında gaz dağıtım merkezinde meydana gelen sızıntı nedeniyle 44 öğrenci zehirlendi.

Rusya'da gaz sızıntısı nedeniyle 44 öğrenci zehirlendi, System.String[]

Rusya'nın Nijegorodsk bölgesindeki bir okulun yakınlarında gaz dağıtım merkezinde meydana gelen sızıntı nedeniyle 44 öğrenci zehirlendi.

Rus TASS haber ajansına göre, Nijegorodsk bölgesindeki orta okulunun yakınlarında gaz dağıtım merkezinde sızıntı meydana geldi.

Gazdan etkilenen 44 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Okulda derslerin iptal edildiği ve sızıntının giderildiği ifade edildi.

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:08 Kaynak: AA
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