Rusya'da 13 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangının çıkış sebebiyle ilgili 2 ihtimal göz önünde tutuluyor

Dün gece Rusya'nın başkenti Moskova'ya yakın bölgedeki Kostroma'da bir gece kulübünde yangın çıktı. Moskova'nın yaklaşık 300 kilometre kuzeydoğusunda yer alan şehirdeki kulüpte bulunan 250 kişinin tahliye edildi. Felaket sonucu mekandaki 13 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı. 5 kişininse yaralandığı öğrenildi. Vali Sergei Sitnikov, alevlerin sabah 07.30'da söndürülebildiğini belirtti.

YANGIN HAVAİ FİŞEK TABANCASI VEYA MAYTAP NEDENİYLE ÇIKTI

İlk belirlemelere göre havai fişek tabancası veya maytap kullanımı nedeniyle çıktığı düşünülen, yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik alanda etkili olan ve sabaha doğru kontrol altına alınan yangın esnasında binadaki 250 kişi tahliye edildi.

Savcılığın soruşturma başlattığı olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.