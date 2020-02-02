Rusya'da gece kulübünün çatısı çöktü: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da gece kulübünün çatısı çöktü: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Rusya'da gece kulübünün çatısı çöktü: 2 ölü, 5 yaralı

6 saat önce

Rusya'da 200 kişinin bulunduğu bir gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Rusya'da gece kulübünün çatısı çöktü: 2 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Rusya'da 200 kişinin bulunduğu bir gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.


Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Novosibirsk kentinde bulunan gece kulübünün çatısında gece saatlerinde çökme meydana geldi. Yaklaşık 200 kişinin bulunduğu gece kulübünde, biriken karı taşımayan çatının çöktüğü ifade edildi. Olay yerine gönderilen ekipler tarafından enkaz altından 2 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 5 kişinin de yaralı olarak çıkarıldığı belirtildi. Yaralıların hastanelerde tedavilerine devam edildiği ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı. - MOSKOVA

Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
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