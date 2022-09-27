Rusya'nın Gürcistan ile sınırında askerlik şubesi açılacak - Son Dakika
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Rusya'nın Gürcistan ile sınırında askerlik şubesi açılacak

27.09.2022 13:46
Rusya'nın Gürcistan ile sınırında askerlik şubesi açılacak

Rusya'da geçen hafta kısmi seferberliğin ilan edilmesinin ardından Gürcistan ile sınırda askerlik şubesinin açılacağı bildirildi.

Rusya'da geçen hafta kısmi seferberliğin ilan edilmesinin ardından Gürcistan ile sınırda askerlik şubesinin açılacağı bildirildi.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gürcistan'a doğru hareket eden araç sayısının "ciddi" şekilde arttığı belirtildi.

Bu nedenle Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya- Alanya Cumhuriyeti ile Gürcistan arasındaki "Verhniy Lars" Sınır Kapısı'nın yaya geçişlerine açıldığı kaydedilen açıklamada, "Ayrıca sınır kapısında en kısa zamanda askerlik şubesi açılacak." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Rusya'nın diğer sınır kapılarında da kuyrukların oluştuğu görüldü. Rus vatandaşlarının, Kazakistan, Finlandiya, Moğolistan'a akın ettiği belirtiliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını bildirmişti.

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Kaynak: AA

Kuzey Osetya, Gürcistan, Alanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın Gürcistan ile sınırında askerlik şubesi açılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'nın Gürcistan ile sınırında askerlik şubesi açılacak - Son Dakika
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