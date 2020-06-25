Rusya?da geçit töreni sırasında son teknoloji tankın arızası alay konusu oldu - Son Dakika

Rusya?da geçit töreni sırasında son teknoloji tankın arızası alay konusu oldu

Rusya'da Sovyetler Birliği'nin 2'inci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı zafer kazanmasının 75'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen geçit töreninde askeri aracın motoru yandı.

Rusya'da Sovyetler Birliği'nin 2'inci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı zafer kazanmasının 75'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen geçit töreninde askeri aracın motoru yandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, son teknoloji tankın arızası alay konusu oldu.

Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı zafer kazanmasının 75'inci yıl dönümü kapsamında, Rusya'nın başkenti Moskova'da askeri geçit töreni düzenlendi. Her yıl normalde 9 Mayıs'ta kutlanan ve geçit töreni düzenlenen Zafer Günü, bu yıl koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ertelenmişti. Kızıl Meydan'da düzenlenen geçit töreni sırasında, K-17 Bumerang IFV tipi Rus askeri aracının motoru yandı.

Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Partisinden istifa eden CHP'li eski belediye meclis üyesi, AK Parti'ye katıldı
TÖREN SIRASINDA MOTORU YANDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aracın yavaşladığı ve bu sırada siyah dumanların çıktığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, son teknoloji tankın arızası alay konusu oldu.Rusya'nın savunma sanayi şirketlerinden Rosoboronexport'un CEO'su Alexander Mikheyev, törende motoru yanan araç hakkında daha önce yaptığı açıklamada, 'Bu aracın ihracatının öngörülebilir gelecekte yaklaşık 1 milyar dolar olacağını tahmin ediyoruz' demişti.


Sovyetler Birliği, Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Rusya?da geçit töreni sırasında son teknoloji tankın arızası alay konusu oldu - Son Dakika Dünya

Son Dakika

16:46 ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı 16:22 Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi 16:11 Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:26 Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu 12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında 12:02 Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu 11:40 Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı 11:04 Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı 10:46 Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak 09:38 Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi 07:48 98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı 23:38 Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek 19:47 Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
16:46
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
16:40
Partisinden istifa eden CHP'li eski belediye meclis üyesi, AK Parti'ye katıldı
16:37
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
16:27
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
16:17
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarını yanıt
16:15
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
15:55
Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi
15:54
800 bin liralık altınını kaptıran kadın, dolandırıcının yakalandığını duyunca gözyaşlarına boğuldu
15:53
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
15:49
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 17:03:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya?da geçit töreni sırasında son teknoloji tankın arızası alay konusu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]