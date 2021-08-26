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Rusya'da geliştirilen dördüncü Kovid-19 aşısı tescillendi - Son Dakika

Rusya'da geliştirilen dördüncü Kovid-19 aşısı tescillendi

26.08.2021 22:05
Rusya'da geliştirilen dördüncü Kovid-19 aşısı tescillendi, System.String[]

Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen dördüncü aşının tescillendiği bildirildi.

Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen dördüncü aşının tescillendiği bildirildi.

Rusya Sağlık Bakanlığının ilaç kayıt sisteminde yer alan bilgiye göre, Vektör Araştırma Merkezinin geliştirdiği "EpiVakKorona-N" adlı aşı tescillendi.

18 ile 60 yaş arasındaki vatandaşlar için kullanılacak olan aşıyı, hamilelik dönemindeki kadınlar yaptıramayacak.

Söz konusu aşının kronik hastalığı olanlar için riskler yaratabileceği belirtiliyor.

Kovid-19'a karşı geliştirilen 4'üncü aşının klinik deneylerine 19 Temmuz'da başlandığı bildirilmişti.

Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Kovid-19 aşısı "Sputnik V" Ağustos 2020'de, Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen "EpiVakKorona" adlı aşı Ekim 2020'de, Çumakov Merkezinin geliştirdiği "KoviVak" aşısı da şubat ayında tescillenmişti.

Rusya, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da geliştirilen dördüncü Kovid-19 aşısı tescillendi - Son Dakika


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