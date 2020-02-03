Rusya'da genç, çaldığı araçla İçişleri Bakanlığı binasının duvarına çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya'da genç, çaldığı araçla İçişleri Bakanlığı binasının duvarına çarptı - Son Dakika

Rusya'da genç, çaldığı araçla İçişleri Bakanlığı binasının duvarına çarptı

6 saat önce

Rusya'da 17 yaşındaki alkollü genç ve iki arkadaşı, çaldıkları aracın kontrolünü kaybedince İçişleri Bakanlığı'na ait binanın girişindeki kontrol noktasından geçti.

Rusya'da genç, çaldığı araçla İçişleri Bakanlığı binasının duvarına çarptı, System.String[]

Rusya'da 17 yaşındaki alkollü genç ve iki arkadaşı, çaldıkları aracın kontrolünü kaybedince İçişleri Bakanlığı'na ait binanın girişindeki kontrol noktasından geçti. Panik olan gençler araçtan çıkıp koşarak olay yerinden uzaklaşırken; sürücüsüz bir şekilde ilerleyen araç bakanlık binasının duvarına çarptı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir şirkete ait aracı çalan alkollü 17 yaşındaki genç ve iki arkadaşı, aracın kontrolünü kaybedince İçişleri Bakanlığı'na ait binanın girişindeki kontrol noktasından geçti. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, alkollü genç ve iki arkadaşının aracın kontrol noktasından geçtiği sırada kapıları açarak dışarıya çıktıkları ve koşarak uzaklaştıkları görüldü. Sürücüsüz araç, bir süre ilerleyerek bakanlık binasının girişindeki duvara çarparak durdu. Polis, kısa süre içerisinde gençleri yakalayarak gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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-Aracın duvara çarpma anı

-Gençlerin araçtan inerek kaçmaları

-Gözaltına alınan gencin görüntüsü


Rusya, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:53 Kaynak: DHA
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