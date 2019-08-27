Son Dakika Haberleri: Rusya'da geniş alandaki çalı yangını paniğe neden oldu
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Rusya'da geniş alandaki çalı yangını paniğe neden oldu

40 dakika önce

Rusya'da kırsal bir bölgede çıkan çalı yangını, rüzgarla beraber hızla yayıldı.

Rusya'da geniş alandaki çalı yangını paniğe neden oldu, System.String[]
Rusya'da kırsal bir bölgede çıkan çalı yangını, rüzgarla beraber hızla yayıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler panik yarattı.


Rusya'nın Rostov-na-Donu şehrinin kırsal kesimindeki bölgede çalı yangını çıktı.


Yetkililer, yangının insan hayatını ve yerleşim bölgelerini tehlikeye sokmadığını bildirirken; 85 itfaiye personeli ve 23 itfaiye aracı yangına müdahale için bölgeye sevk edildi.


İtfaiye, Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:10 Kaynak: DHA
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