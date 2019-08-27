Rusya'da geniş alandaki çalı yangını paniğe neden oldu

Rusya 'da kırsal bir bölgede çıkan çalı yangını, rüzgarla beraber hızla yayıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler panik yarattı.





Rusya'nın Rostov-na-Donu şehrinin kırsal kesimindeki bölgede çalı yangını çıktı.





Yetkililer, yangının insan hayatını ve yerleşim bölgelerini tehlikeye sokmadığını bildirirken; 85 itfaiye personeli ve 23 itfaiye aracı yangına müdahale için bölgeye sevk edildi.