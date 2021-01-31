Rusya'da göstericiler, Navalnıy'ın tutuklanmasını protesto etmek için tekrar sokakta - Son Dakika

Rusya'da göstericiler, Navalnıy'ın tutuklanmasını protesto etmek için tekrar sokakta

Rusya'da binlerce kişi, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenlemek için toplanmaya başladı.

Rusya'da binlerce kişi, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenlemek için toplanmaya başladı. Rusya'nın çok sayıda şehrinde düzenlenen gösterilere katılmak için binlerce kişi sokağa çıkarken, başta başkent Moskova olmak üzere kolluk kuvvetlerinin sıkı önlemleri dikkat çekiyor. Polisin bazı şehirlerde göstericilere yönelik müdahaleleri başlarken, ülke çapındaki gösterilerde şimdiye kadar onlarca kişi de gözaltına alındı. Rusya çapında aynı taleple 23 Ocak'ta da protestolar düzenlenmiş, yaklaşık 4 bin kişi gözaltına alınmıştı.

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