Rusya'da gözaltına alınanların sayısı 4 bini aştı - Son Dakika

Rusya'da tutuklanan muhalif lider Alexei Navalny'nin serbest bırakılması talebiyle düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 4 bin 52'ye ulaştı.

Rus muhalif lider Alexei Navalny'in tutuklanmasından sonra sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla birçok kişi sokağa dökülmüş, Navalny'nin tutuklanmasını protesto etmişti. Başkent Moskova'da yoğunlaşan gösterilere polis çok sert müdahale ederken, öğleden sonra gözaltı sayısı 2 bini aşmıştı. Polisin müdahalesine rağmen sokakları terk etmeyen göstericiler, kitleler oluşturarak ara sokaklarda Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhinde sloganlar atmaya devam etti. Bazı sokaklarda polis ile göstericiler arasında kovalamacalar yaşanırken, polis göstericileri gözaltına almaya devam etti.

GÖZALTI SAYISI 4 BİNİ AŞTI

Navalny'nin ofisi tarafından yapılan açıklamada akşam saatlerinde toplam gözaltı sayısının 4 bin 52'ye ulaştığı ifade edilirken, polisin gözaltılara devam ettiği ve bu sayının artacağı belirtildi. Protestocular, sokaklarda gruplar halinde yürüyüşler yapmaya devam ederken, Moskova'daki birçok meydan polis tarafından kordon altına alındı. Olayların devam ettiği ülkede Navalny destekçileri, sosyal medya üzerinden gösterilere devam edecekleri yönünde paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

(Erhan Altıparmak/İHA)