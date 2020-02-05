Rusya'da gözaltındaki kadın elindeki bıçakla karakoldakilere saldırdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da gözaltındaki kadın elindeki bıçakla karakoldakilere saldırdı - Son Dakika

Rusya'da gözaltındaki kadın elindeki bıçakla karakoldakilere saldırdı

6 saat önce

Rusya'da bir karakolda ifade veren kadın, eline aldığı bıçakla karakoldakilere saldırınca büyük korku yaşandı.

Rusya'da gözaltındaki kadın elindeki bıçakla karakoldakilere saldırdı, System.String[]

Rusya'da bir karakolda ifade veren kadın, eline aldığı bıçakla karakoldakilere saldırınca büyük korku yaşandı.


Rusya'nın başkenti Moskova'da sokakta saldırgan tutumları nedeniyle gözaltına alınıp karakola götürülen bir kadın, karakol odasında ifade verirken bir anda odada gördüğü bıçağı eline aldı. Eline bıçağı aldıktan sonra koridora çıkan kadın, karakoldakilere büyük korku yaşattı. 2 polisin de bulunduğu koridordaki kişiler başka bir odaya girip kendilerini kapattı. Bıçaklı kadın, polislerin girdiği odanın önünde bekleyip kapıyı zorlayarak içeriye girmek istedi. Aşırı alkollü olduğu gözlenen kadının bir süre sonra gücü bitince, kendilerini odaya kapatan polisler kapıyı açıp yere oturan kadını tekrar gözaltına aldı.


Eli bıçaklı kadını görünce kendilerini odaya kapatan ve büyük korku yaşayan polislerin güvenlik kamerası görüntüleri Rusya'da tartışma konusu oldu. Görüntüleri izleyen ve paylaşan Ruslar, polislerin o anlarını 'utanç verici' olarak yorumlayarak polislerin görevlerinden alınmalarını istedi. - MOSKOVA

Moskova, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:35 Kaynak: İHA
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