Rusya'da günlük Covid-19 vakalarında yeni rekor - Son Dakika

Rusya'da günlük Covid-19 vakalarında yeni rekor
13.10.2020 12:57
Rusya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinin başlangıcından bu yana 13 bin 868 vaka ile en yüksek günlük vak'a sayısı kaydedildiği belirtildi.
Rusya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinin başlangıcından bu yana 13 bin 868 vaka ile en yüksek günlük vak'a sayısı kaydedildiği belirtildi.
Rusya'da Covid-19 ile mücadele sürecindeki günlük vakalarda gözlenen artış rekor sayıya ulaştı. Rus yetkililer yaptığı açıklamada, Covid-19 pandemisinin başlangıcından itibaren en yüksek günlük vaka sayısının kayıtlara geçtiğini bildirdi. Son verilere göre 13 bin 868 günlük vakanın kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 326 bin 178'e ulaştı. Son bir günde 224 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, ülkede korona virüsten ölenlerin sayısı toplam 22 bin 966 oldu.
(İHA)
Son Dakika Avustralya sigara kullanımını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor Son Dakika! İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, ülke genelinde ise 42'ye yükseldi Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi Mesut Özil'in yeni rotası ya ABD ya da Fenerbahçe olacak Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım