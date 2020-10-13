Rusya'da günlük Covid-19 vakalarında yeni rekor - Son Dakika

Rusya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinin başlangıcından bu yana 13 bin 868 vaka ile en yüksek günlük vak'a sayısı kaydedildiği belirtildi.

Rusya'da Covid-19 ile mücadele sürecindeki günlük vakalarda gözlenen artış rekor sayıya ulaştı. Rus yetkililer yaptığı açıklamada, Covid-19 pandemisinin başlangıcından itibaren en yüksek günlük vaka sayısının kayıtlara geçtiğini bildirdi. Son verilere göre 13 bin 868 günlük vakanın kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 326 bin 178'e ulaştı. Son bir günde 224 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, ülkede korona virüsten ölenlerin sayısı toplam 22 bin 966 oldu.

(İHA)