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Rusya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 60 binin üzerine çıktı - Son Dakika

Rusya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 60 binin üzerine çıktı

23.01.2022 14:26
Rusya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 60 binin üzerine çıktı

Rusya'da, Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 63 bin 205 ile "en yüksek" günlük vaka sayısı kaydedildi.

Rusya'da, Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 63 bin 205 ile "en yüksek" günlük vaka sayısı kaydedildi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 679 artarak 326 bin 112'ye, iyileşen sayısı da 23 bin 45 artışla 10 milyon 23 bin 622'ye çıktı.

Ülkede, son 24 saatte 63 bin 205 kişinin virüse yakalanmasıyla salgının başlangıcından bu yana "en yüksek" günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Böylece toplam vaka sayısı 11 milyon 108 bin 191 oldu.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 17 bin 528 artarak 2 milyon 174 bin 536'ya, virüs kaynaklı ölümler de 73 artışla 38 bin 368'e yükseldi.

Rusya'da aşılanan kişi sayısı 78 milyondan fazla

Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama sürecinin 2021 başında başladığı Rusya'da, yaklaşık 81 milyon 981 bin kişi aşının ilk dozunu yaptırdı, 78 milyon 59 bin kişi ise tam aşılandı.

Yaklaşık 144 milyon kişinin yaşadığı ülkede, virüse karşı toplumsal bağışıklık yüzde 64,4 oldu.

Rusya'da dün vaka sayısı 57 bin 212, ölen sayısı da 681 olarak açıklanmıştı.

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Koronavirüs, Rusya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 60 binin üzerine çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 60 binin üzerine çıktı - Son Dakika
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