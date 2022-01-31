Rusya'da günlük Kovid-19 vakası sayısı 124 bini geçti - Son Dakika

Rusya'da Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 124 bin 70 ile "en yüksek" günlük vaka sayısı kaydedildi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 621 artarak 331 bin 349'a, iyileşen sayısı 30 bin 130 artışla 10 milyon 248 bin 281'e çıktı.

Son 24 saatte 124 bin 70 kişinin virüse yakalanmasıyla salgının başlangıcından bu yana "en yüksek" günlük vaka sayısı kaydedilirken, toplam vaka sayısı 11 milyon 861 bin 77 oldu.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 23 bin 417 artarak 2 milyon 357 bin 351'e, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 75 artışla 38 bin 962'ye yükseldi.

Yaklaşık 144 milyon nüfusa sahip Rusya'da, 79 milyon 269 bin kişi çift doz aşı yaptırdı.

"Tam kapanma planlanmıyor"

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde "tam kapanma"ya gidilmesinin planlanmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bununla birlikte, toplumun Kovid-19'a karşı aşılanma seviyesi arzulandığı gibi değil. Doğal olarak veya aşıların etkisiyle oluşan toplumsal bağışıklığı yükselteceğimizi umuyorum. Bu, ölen sayısının düşmesine yol açacak."

Rusya'da dün, vaka sayısı 121 bin 228, hayatını kaybedenlerin sayısı da 617 olarak kayıtlara geçmişti.