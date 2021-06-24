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Rusya'da günlük vaka sayısı Ocak'tan bu yana ilk kez 20 bini geçti - Son Dakika

Rusya'da günlük vaka sayısı Ocak'tan bu yana ilk kez 20 bini geçti

24.06.2021 16:32
Rusya'da günlük vaka sayısı Ocak'tan bu yana ilk kez 20 bini geçti, System.String[]

Rusya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 20 bin 182 yeni vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısı geçtiğimiz 24 Ocak'tan bu yana ilk kez 20 binin üzerine çıktı.

Rusya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 20 bin 182 yeni vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısı geçtiğimiz 24 Ocak'tan bu yana ilk kez 20 binin üzerine çıktı. Son 24 saatte 568 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi ile 28 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek günlük can kaybı da kayıtlara geçti.

Rusya'da korona virüs salgınında günlük vaka sayısındaki keskin artış devam ediyor. Günlük vaka sayısının geçtiğimiz 24 Ocak'tan bu yana ilk kez 20 bini geçtiği ülkede, başkent Moskova ve St. Petersburg'da rekor düzeyde can kaybı kaydedildi. Rusya Korona Virüsle Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 20 bin 182 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 388 bin 695'e ulaştığı kaydedildi. Son 24 saatte 568 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 28 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti. Son verilerle birlikte salgının başlangıcından bu yana Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131 bin 463'e çıktı. Hastanelerde tedavi gören Covid-19 hastalarının sayısı 341 bin 617 olarak açıklanırken, 13 bin 505 kişinin de virüsü yenerek iyileştiği belirtildi.

ÜLKE GENELİNDE EN ÇOK VAKA MOSKOVA VE ST. PETERSBURG'DA

Vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle başta Moskova olmak üzere ülkenin hemen hemen tüm bölgelerinde tedbirler arttırılsa da vakalarda düşüş kaydedilemiyor. Ülke genelinde en çok vaka sayısı 8 bin 598 ile Moskova'da kaydedilirken, St. Petersburg da bin 143 vaka ile başkenti takip ediyor. İki kentteki günlük can kaybı ise sırasıyla 92 ve 99 olarak açıklandı.

Nüfusun ve vaka sayısının en yoğun olduğu Moskova ve St. Petersburg kentlerinde kamu ve hizmet sektörlerinde çalışanların en az yüzde 60'ının aşılanması kuralı getirilirken, aşılananlar, son 6 ay içinde hastalığı atlatanlar ve son 72 saatte PCR testi negatif çıkanlar barkod sistemi ile kafe ve restoranlar gibi sosyal alanlara giriş yapabilecek. Ülkede barkod sistemi nedeniyle oluşan kafa karışıklığını gidermek için açıklama yapan Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, barkodu olmayanların eczane ve marketlere girebileceğini duyurdu.

RUS UZMANLARDAN AŞI UYARISI

Rusya'da vaka sayılarının artması halkta paniğe yol açarken, Rus sağlık uzmanları tek çözüm önerisinin aşı olduğunu vurguladı. Rus Gerontolojik Araştırma ve Klinik Merkezi Direktörü Olga Piragov halka aşı olması yönünde çağrıda bulunurken, yaşlıların da aşı yaptırabileceğini fakat korona virüs aşılarının gençler üzerinde daha etkili olduğunu söyledi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova da yaptığı açıklamada, Delta mutasyonunun ülkede yayıldığını ve vaka artışına karşı gerekli önlemleri aldıklarını ifade etti. Rusya'nın, komşu ülkelerinin yanı sıra Bağımsız Devletler Topluluğu'nda (BDT) korona virüs test kitlerinde yaşanan sorunlara karşı dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Popova, "Dünyanın 50 ülkesinde Rospotrebnadzor'a bağlı kuruluşlar tarafından üretilen testler 1 buçuk milyondan fazla kullanıldı. Bu testlerin 3'te 2'si BDT ülkelerine gönderildi" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya'da günlük vaka sayısı Ocak'tan bu yana ilk kez 20 bini geçti

Koronavirüs, Moskova, Rusya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'da günlük vaka sayısı Ocak'tan bu yana ilk kez 20 bini geçti - Son Dakika


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