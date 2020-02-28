Rusya'da Güvenlik Konseyi Toplantısı sona erdi - Son Dakika
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Rusya'da Güvenlik Konseyi Toplantısı sona erdi

6 saat önce

Kremlin Sarayı'nda İdlib'de yaşanan sürecin görüşüldüğü Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun evrak çantası dikkat çekti.

Rusya'da Güvenlik Konseyi Toplantısı sona erdi, System.String[]

Kremlin Sarayı'nda İdlib'de yaşanan sürecin görüşüldüğü Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun evrak çantası dikkat çekti.


İdlib'de rejim güçlerinin Türk askerine yönelik saldırısının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyelerini "acil" koduyla Güvenlik Konseyi Toplantısına çağırdı. Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıya Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentin Matvienko, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Anton Viano, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Petruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov ve Yabancı İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Naryşkin katıldı.


Şoygu'nun evrak çantası dikkat çekti


Kremlin Sarayı tarafından toplantıya ilişkin yapılan açıklama ve fotoğraf servisinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yanında getirdiği çanta dikkat çekti. Toplantıya ilişkin açıklamada Şoygu'nun konsey üyelerine İdlib'deki son durum ve rejimin Türk askerine saldırısı ile ilgili istihbarat bilgilerini aktarırken çantada bu istihbarat bilgilerine dair dokümanların olduğu yorumlandı. Rus basını da bu doğrultuda Şoygu'nun çantasına dikkat çekerek, toplantıda en çok Rus askeri istihbarat verilerine dair detayların konuşulduğunu aktardı. Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada toplantının içeriğine dair bilgiler aktarıldı.


Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, toplantının içeriğine dair bilgiler aktarıldı. Açıklamada, İdlib'de yaşanan süreçle ilgili detaylı bir toplantının yapıldığı, bölgede artan gerilime dair konsey üyelerinin endişelerinin dile getirildiği belirtildi.


Rus ordusu Türk askerinin gözlem noktalarını korudu


Toplantıda Rusya'nın Türk gözlem noktalarını korumak için elinden geleni yaptığı ifade edilirken son olarak Güvenlik Konseyi üyeleri tarafından Ankara'da devam eden Türk ve Rus uzlaşma komisyonunun görüşmelerine dair bilgilerin paylaşıldığı, Türkiye'deki Rus diplomatik misyon görevlilerinin ve konsolosluk binalarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik temenniler dile getirildi. - MOSKOVA

Kremlin Sarayı, İdlib, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:34 Kaynak: İHA
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