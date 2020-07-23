Rusya'da Habaravosk Bölge Valisi Furgal'ın tutuklanması nedeniyle protestolar sürüyor - Son Dakika

Rusya'da muhalefet partisi mensubu Habarovsk Bölge Valisi Sergey Furgal'ın "organize suç işlediği" iddiasıyla tutuklanmasının ardından başlayan gösteriler devam ediyor.

Furgal'ın tutuklanması nedeniyle Rusya'nın doğusundaki Habarovsk kentinde 11 Temmuz'da başlayan protestolarda yüzlerce kişi bugün de sokaklara çıktı.

Valilik binasının önünde toplanan göstericiler, ellerinde taşıdıkları pankartlarla yürüyüşe geçti.

"Buradaki güç biziz", "Furgal'ı biz seçtik", "Furgal'a özgürlük", "Habarovsk, Rusya'yı kurtar" sloganı atan göstericiler, Furgal'ın serbest bırakılması talebinde bulundu.

Öte yandan protestocular, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Furgal'ın yerine Mihail Degtyarev'u vekaleten vali olarak atamasına da tepki gösterdi.

Furgal'ın tutuklanması

Furgal, 2007'den 2018'e kadar Liberal Demokrat Partisi'nden Duma milletvekilliğini yapmış, iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin adayına karşı 2018'de Habarovsk Bölge Valilik Seçimleri'ni kazanmıştı.

Sergey Furgal, 2004-2005'te iş insanlarının kaçırılması ve öldürülmesiyle ilgili organize suç işlediği gerekçesiyle mahkeme tarafından 10 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Tutuklamanın ardından Habarovsk'ta 11 Temmuz'da protestolar başlamıştı.

Putin, vekaleten aynı partiden vali atamıştı

Parlamentodaki muhalefet Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Jirinovskiy, Furgal'ın gözaltına alınmasından tedirgin olduklarını belirterek, "Bu, çok büyük siyasi bir mesele." demişti.

Jirinovskiy, partisinin Rus Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'daki milletvekillerinin görevlerinden ayrılabileceklerini ifade etmişti.

Putin, 20 Temmuz'de tutuklanan Furgal'ı görevden alarak, yerine vekaleten Liberal Demokrat Partisi'nden Duma milletvekili Mihail Degtyarev'u atamıştı.

Habarovsk'ta erken valilik seçimlerinin 19 Eylül 2021'de yapılması bekleniyor.