Rusya'da halk Devlet Duması seçimleri için sandık başında - Son Dakika

Rusya'da halk, parlamentonun alt kanadı Duma'da kendilerini temsil edecek milletvekillerini seçmek için sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti.

Rusya'da parlamentonun alt kanadı olan Duma'da milletvekillerinin seçimi için oy verme işlemi ülkenin en doğusundaki bölgelerinde bugün sabah saatlerinde başladı. Ülkede ilk olarak Kamçatka bölgesi ve Çukotka Özerk Bölgesi halkı sandık başına giderek oy verme işlemine başladı. Ülkenin geniş bir coğrafyaya yayılması ve korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle 17-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek seçimler kapsamında Ukrayna'dan ilhak edilen Kırım dahil 12 federal bölgenin başkan ve valisi ile 39 bölgede parlamento vekilleri seçilecek. 19 bölgede ara seçimler, 11 bölgenin idari merkezinin parlamento seçimleri ve 5 kentte ise yerel seçimler yapılacak. Rusya Federasyonu genelindeki ve Rusya dışındaki temsilciliklerde de 110 milyon seçmen oy kullanabilecek.

Meclisteki 450 sandalye için 14 parti yarışıyor

Rusya'da 19 Eylül Pazar günü akşam saatlerine kadar sürecek olan seçimlerde Devlet Duması'ndaki 450 sandalye için 14 parti yarışacak. Hem iktidarda bulunan hem de parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi olan Birleşik Rusya, parlamentoda milletvekilleri bulunan Komünist Parti ile Liberal Demokrat Parti ve Adil Rusya Partisi seçimlerde yine daha fazla milletvekili çıkarmak için yarışacak. Ayrıca Elma Partisi, Yeni İnsanlar Partisi, Vatan ve Sosyal Adalet İçin Emekliler Partisi, Yeşiller Partisi, Gelişim Partisi, Sivil Platform, Özgürlük ve Adalet Partisi ve Yeşil Alternatif Partisi seçimlerde yüzde 5 barajını geçmeye çalışacak.

Navalny'nin kurumları seçimlere katılamayacak

10 Haziran tarihinde Moskova Şehir Mahkemesi, Rus muhalif lider Alexei Navalny ile bağlantısı olan kuruluşları aşırılık yanlısı ilan etmişti. Navalny'nin kurucusu olduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, Yurttaş Haklarını Koruma Vakfı ve Navalny merkezlerinin yöneticileri ve üyeleri bu karar nedeniyle seçimlerde aday olamıyor. Şu ana kadar Navalny'nin kapatılan kurumlarının temsilcilerinden seçimlerde aday çıkarılıp çıkarılmadığına dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Rusya'da 5 yılda bir yapılan Duma seçimlerinde 450 milletvekili koltuğu için 225 aday parti listesinden, 225 aday ise bağımsız olarak kendi bölgelerindeki nüfus yoğunluğuna göre belirlenen imza sayılarına göre aday olabiliyor. - MOSKOVA