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Rusya'da halk, milletvekili seçimleri için sandık başında - Son Dakika

Rusya'da halk, milletvekili seçimleri için sandık başında

17.09.2021 11:49
Rusya'da halk, milletvekili seçimleri için sandık başında, System.String[]

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması, 39 federatif bölgenin parlamentosu ile bazı bölgelerdeki yönetici ve mahalli seçimler için oylama işlemi başladı.

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması, 39 federatif bölgenin parlamentosu ile bazı bölgelerdeki yönetici ve mahalli seçimler için oylama işlemi başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle bugünden itibaren üç gün sürecek oy verme işlemleri ilk önce ülkenin en doğusunda bulunan Kamçatka ve Çukotka Özerk Bölgesi'nde başladı.

Başkent Moskova'da da halk sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti.

Ülke genelinde ve yurt dışında 110 milyon seçmen oy kullanabilecek.

Seçimlerde Devlet Duması'nda 450 sandalye için 14 parti yarışırken yüzde 5 barajını geçen partilerin milletvekilleri Duma'da sandalye sahibi olabilecek.

Her 5 yılda bir yapılan Duma seçimlerinde 450 milletvekilliği için 225 aday parti listesinden, 225 aday ise bağımsız olarak seçilecek. Bağımsız adayların büyük çoğunluğu partilerin belirlediği isimlerden oluşuyor.

Dışişleri Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu milletvekili listesinde

İktidarda ve çoğunluğu elinde bulunduran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya, milletvekili aday listesine dikkat çeken isimleri de aldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da adaylar arasında yer alıyor. Her iki ismin milletvekili seçilmesi halinde bakanlık görevinde kalıp kalmayacağı ise belirsizlik taşıyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Doğu Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada Lavrov ve Şoygu'nun milletvekili olup bakanlık görevini bırakmasının "çok yazık" olacağını söylemişti. Putin, parti yönetiminin her iki ismin listeye girmesini kendilerinden istediğini belirterek, Lavrov ve Şoygu'nun seçilmeleri halinde görevde kalıp kalmama konusunda son kararı kendilerinin vereceğini ifade etmişti.

Federatif bölgelerin parlamentolarında da seçimler var

Aralarında Çeçenistan, Dağıstan, Mordovya, Tuva cumhuriyetlerinin bulunduğu 12 federal bölgede başkan ve vali seçimi, 39 bölgede parlamento seçimi, 19 bölgede ara seçimler, 11 bölgenin idari merkezinin parlamento seçimleri ve 5 şehirde de yerel seçimler yapılıyor.

Rusya Merkez Seçim Komisyonundan ülkedeki seçimlere 55 ülkeden ve 10 uluslararası kuruluştan 250 gözlemcinin katılacağı duyuruldu. Öte yandan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemci göndermeyi reddetti. Rusya Merkez Seçim Komisyonu ise salgın nedeniyle AGİT'in istediği sayıda gözlemci kabul edemeyeceklerini duyurmuştu.

Moskova dahil ülkede 7 bölgede uzaktan elektronik oylama yapılacak. Kremlin, Putin'in Kovid-19 önlemi çerçevesinde kendini izole etmesi nedeniyle elektronik oylama yapabileceği ihtimali olduğunu ve kaydını yaptırdığını bildirdi.

Muhalefetin adaylarına engelleme iddiası

Ülkedeki seçimler muhalefet tarafından eleştiriliyor. Seçimlere değişik gerekçelerle aşırıcılık ile ilgili yasada yapılan değişiklikler nedeniyle ciddi sayıda muhalif ve bağımsız adayların katılmasının engellendiği iddiasında bulunuyor. Muhaliflerin seçimlerden sonra ülke genelinde eylemler başlatabileceği de değerlendiriliyor.

Halihazırda, işlediği bir suç gerekçesiyle hapse atılan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a ait bütün organizasyonlar, önce 'yabancı ajan' statüsüne alınmış, daha sonra mahkeme kararı ile kapatılmıştı.

Navalnıy'ın ekibi tarafından geliştirilen uygulama kaldırıldı

Bir süre önce Rus muhalif Navalnıy ve ekibi tarafından geliştirilen Navalnıy uygulaması içerisinde bulunan "Akıllı Oylama" sistemi, seçimlerde Rusya'da iktidardaki Birleşik Rusya partisinin rakiplerinin desteklenmesini organize etmeyi amaçlıyordu.

Rusya'da yetkililerin uyarılarının ardından, Apple ve Google şirketleri, telefonlardaki uygulama dükkanlarından Rus muhalif Aleksey Navalnıy ve ekibinin seçimlere yönelik geliştirdiği "Navalnıy" adlı uygulamayı kaldırdı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Navalnıy uygulaması üzerinden "Akıllı Oylama" adlı sisteme erişim sağlandığı gerekçesiyle Apple ve Google'ın söz konusu uygulamayı dükkanlarından kaldırmaması halinde şirketlerin "ağır cezalara" karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Apple ve Google'ın Rusya temsilcileri, dün Federasyon Konseyinin Seçimlere Müdahale Komitesi'nde düzenlenen toplantıya katılmışlardı.

Ülkede bir mahkemenin 5 Eylül'de aldığı kararla da, Google ve Yandex arama motorlarında yapılan aramalarda "akıllı oylama" başlığının arama önerilerinde çıkması yasaklanmıştı.

Rusya yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da da seçim yapıyor

Öte yandan 2014'te Rusya'nın Ukrayna'dan yasa dışı ilhak ettiği Kırım ve Sivastopol'da da seçimler yapılıyor.

Ukrayna yönetimi ise Rusya'nın Kırım'da seçim yapmasına uluslararası hukukun ihlal edildiği gerekçesiyle itiraz ediyor.

Rusya'daki seçimler 19 Eylül akşamı sona erecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da halk, milletvekili seçimleri için sandık başında - Son Dakika


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