Son Dakika Haberleri: Rusya'da halk otobüsü yaşlı kadını ve torununu ezdi
Son Dakika Güncel Rusya'da halk otobüsü yaşlı kadını ve torununu ezdi - Son Dakika

Rusya'da halk otobüsü yaşlı kadını ve torununu ezdi

6 saat önce

Rusya'da torunu ile otobüsten inen yaşlı kadın, otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Rusya'da torunu ile otobüsten inen yaşlı kadın, otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir halk otobüsü, durağa yanaşarak yolcuları indirdi. Otobüsten inen yolcular arasında 69 yaşındaki bir kadın ile 6 yaşındaki torunu bulunuyordu. Torunu ile otobüsten inip yürümeye başlayan yaşlı kadın, duran otobüsün önünden geçerek ana yola çıkmak istedi. Bu sırada otobüs şoförü, manevra yaparak duraktan çıkarken önünde bulunan yaşlı kadına ve torununa çarptı. Yaşlı kadın otobüsün altında ezilerek hayatını kaybederken, torunu yara almadan kurtuldu.

Polis, olay yerine gelerek sürücüyü gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada ifade veren otobüs şoförü, otobüsün otomatik şanzımanının arızalı olduğunu iddia etti. Otobüste inceleme başlatılırken, şoför hakkında da psikolojik analiz ve madde bağımlılığı kontrolüne başlandı.

Kazayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

Rusya'da halk otobüsü yaşlı kadını ve torununu ezdi

Moskova, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'da bir kadın, oyun konsollarının olduğu bölümde idrarını yaptı
Kadın'da Mucize Doktor sürprizi! Ali Vefa konuk oyuncu olarak diziye dahil oluyor Türk askerleriyle birlikte devriye atan Rus komutan, YPG paçavrasıyla görüntülendi Suriye'de devriye atan Türk askerlerine teröristler molotof kokteyl ile saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 19:18:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'da halk otobüsü yaşlı kadını ve torununu ezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]