Rusya 'da hapiste olduğu bilinen Zambiya vatandaşının Ukrayna 'da cephede hayatını kaybettiğinin ortaya çıkmasının ardından Zambiyalı yetkililer, Rusya'dan acil bilgi talep etti. Zambiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'da uyuşturucu bulundurma suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezası alan Lemekhani Nathan Nyirenda'nın Ukrayna'da hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama beklendiği ifade edildi. Açıklamada, Zambiya hükümetinin acil şekilde Rus idarecilerden hapiste bulunduğu bilinen Zambiyalının Ukrayna'da zorla silah altına alınmasına ve ölmesine ilişkin bilgi istediği belirtildi. Bakanlık, vatandaşının ölümünü 9 Kasım'da öğrendiklerini aktardı. Zambiya hükümetinin bursuyla Rusya'da nükleer mühendislik okuyan 23 yaşındaki Nyirenda, 2020'de uyuşturucu bulundurduğu gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştı. Nyirenda, cezasını Moskova 'nın dışındaki Tyer Hapishanesi'nde çekiyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Rusya'da hapiste olması gereken Zambiyalı öğrenci, Ukrayna'da cephede öldü - Son Dakika

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