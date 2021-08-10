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Rusya'da hastanede oksijen borusunun patlaması sonucu 11 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti - Son Dakika

Rusya'da hastanede oksijen borusunun patlaması sonucu 11 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti

10.08.2021 14:15
Rusya'da hastanede oksijen borusunun patlaması sonucu 11 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti, System.String[]

Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'ndeki bir hastanede oksijen borusunun patlamasının ardından yoğun bakımda tedavi gören 11 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası oksijen yetersizliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya- Alanya Cumhuriyeti'ndeki bir hastanede oksijen borusunun patlamasının ardından yoğun bakımda tedavi gören 11 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası oksijen yetersizliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Rus TASS haber ajansının bölgedeki sağlık yetkililerine dayandırdığı habere göre, Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nin başkenti Vladikavkaz'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede, yer altından geçen oksijen borusu patladı.

Nedeni henüz belirlenemeyen patlama sonucu hastanenin oksijen sistemi çöktü.

71 kişinin bulunduğu yoğun bakım biriminde, solunum cihazına bağlı 11 Kovid-19 hastası oksijen yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki tüm hastanelerde oksijen sistemlerinin denetlendiği belirtildi.

Kuzey Osetya, Alanya, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da hastanede oksijen borusunun patlaması sonucu 11 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti - Son Dakika


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