Rusya'da hastanede oksijen borusunun patlaması sonucu 11 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki tüm hastanelerde oksijen sistemlerinin denetlendiği belirtildi.

Nedeni henüz belirlenemeyen patlama sonucu hastanenin oksijen sistemi çöktü.

Rus TASS haber ajansının bölgedeki sağlık yetkililerine dayandırdığı habere göre, Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nin başkenti Vladikavkaz'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede, yer altından geçen oksijen borusu patladı.

Rusya 'ya bağlı Kuzey Osetya- Alanya Cumhuriyeti'ndeki bir hastanede oksijen borusunun patlamasının ardından yoğun bakımda tedavi gören 11 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası oksijen yetersizliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

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