Rusya'da hastanede oksijen borusunun patlaması sonucu 11 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti - Son Dakika

Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya- Alanya Cumhuriyeti'ndeki bir hastanede oksijen borusunun patlamasının ardından yoğun bakımda tedavi gören 11 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası oksijen yetersizliği nedeniyle yaşamını yitirdi.
Rus TASS haber ajansının bölgedeki sağlık yetkililerine dayandırdığı habere göre, Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nin başkenti Vladikavkaz'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede, yer altından geçen oksijen borusu patladı.
Nedeni henüz belirlenemeyen patlama sonucu hastanenin oksijen sistemi çöktü.
71 kişinin bulunduğu yoğun bakım biriminde, solunum cihazına bağlı 11 Kovid-19 hastası oksijen yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki tüm hastanelerde oksijen sistemlerinin denetlendiği belirtildi.
Kaynak: AA
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