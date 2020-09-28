Rusya'da hava yolcu sayısı 2020'de yüzde 53 düşecek - Son Dakika

Rusya'da hava yolcu sayısı 2020'de yüzde 53 düşecek

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ülke genelinde havayoulu yolcu sayısının 2020 yılında yüzde 53 düşmesinin beklendiğini açıkladı.

Rusya'da hava yolcu sayısı 2020'de yüzde 53 düşecek, System.String[]

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ülke genelinde havayoulu yolcu sayısının 2020 yılında yüzde 53 düşmesinin beklendiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Rusya'da havayolu yolcu sayısının, pandemi öncesi düzeylerine ancak 2023 yılında dönmesinin beklendiği belirtildi. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın öngörülerine göre, ülkede havayolu yolcu sayısı 2023 yılında 134.8 milyon kişiye ulaşarak, 2019 yılındaki düzeyin yüzde 5.2 üzerine yükselecek.

Bakanlık öngörülerine göre, Rusya'da havayolu taşımacılığı yolcu sayısı 2020 yılında 60 milyon kişide kalması bekleniyor. Bakanlık sosyal ve ekonomik görünüm raporunda, bu gerilemenin, Covid-19 pandemisine karşı alınan önlemler nedeniyle gerçekleşeceği belirtildi.

Raporda, yolcu sayısında beklenen gerilemenin etkisiyle, havayolu sektöründe toplam gelirlerin de yüzde 50'nin üzerinde düşmesinin beklendiği vurgulandı.


Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 08:02 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Rusya'da hava yolcu sayısı 2020'de yüzde 53 düşecek - Son Dakika Ekonomi

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