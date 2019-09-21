Son Dakika Haberleri: Rusya'da havai fişek taşıyan kamyon alev aldı
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Rusya'da havai fişek taşıyan kamyon alev aldı

55 dakika önce

Rusya'da havai fişek taşıyan bir kamyon otoyolda seyir halindeyken yanmaya başladı.

Rusya'da havai fişek taşıyan kamyon alev aldı, System.String[]
Rusya'da havai fişek taşıyan bir kamyon otoyolda seyir halindeyken yanmaya başladı. Yangın kasaya sıçrayınca, havai fişekler peş peşe patlamaya başladı.

Olay, Habarovsk bölgesinde yer alan Habarovsk-Komsomolsk-na-Amure otoyolunda meydana geldi. Gece saatlerinde havai fişek taşıyan kamyon, otoyolda seyir halindeyken bir anda alev aldı. Bunun üzerine kamyonda bulunan havai fişekler patlamaya başladı.
Sosyal medyada olay anına dair paylaşılan videolarda, havai fişeklerin art arda patladıkları görülüyor.
Yetkililerin yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği ve olayda kimsenin yaralanmadığı; aracın ise kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Alev alan kamyon
-Kamyonun alev alması sonucu havai fişeklerin patlaması
-Havai fişekleri izlemek için duran diğer sürücüler


Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:59 Kaynak: DHA
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