Rusya'da hayvanlar için dünyanın ilk koronavirüs aşısı tescil edildi
31.03.2021 11:28
Rusya'da dünyada ilk kez hayvanlar için üretilen koronavirüs aşısı tescil edilirken, "Carnivac-Cov" adlı aşının Nisan ayında seri üretime geçeceği duyuruldu.
Rusya'da dünyada ilk kez hayvanlar için üretilen koronavirüs aşısı tescil edilirken, "Carnivac-Cov" adlı aşının Nisan ayında seri üretime geçeceği duyuruldu.
Rusya'da koronavirüs aşısı 'Carnivac-Kov', dünyada hayvanlar için üretilen ilk ve tek ilaç olma özelliğiyle Nisan ayında seri üretime geçeceği duyuruldu. Ülkenin hayvan ve bitki sağlığı denetim ajansı olan Rosselhoznadzor'un Başkan Yardımcısı Konstantin Savenkov, aşının klinik denemelerine Ekim 2020'de başlandığını ifade ederek, "Köpekler, kediler, kutup tilkileri, vizonlar, tilkiler ve diğer hayvanlar üzerinde deneniyor. Herhangi bir yan etkisi yok" dedi. Savenkov, araştırma sırasında, aşının zararsız olduğu ve aşılanan hayvanların tümünün hastalığa karşı antikor geliştirdiğinin belirlendiğini de sözlerine ekleyerek, "Aşılanan hayvanların bağışıklık süreleri en az altı ay olarak tespit edildi. İlacın seri üretimine Nisan ayında geçilecek" dedi.
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