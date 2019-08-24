Son Dakika Haberleri: Rusya'da helikopter düştü: 1 ölü
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Rusya'da helikopter düştü: 1 ölü

5 dakika önce

Rusya'nın Krasnodar kentinde ilaçlama yapan Mİ-2 tipi bir helikopterin düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da helikopter düştü: 1 ölü, System.String[]

Rusya'nın Krasnodar kentinde ilaçlama yapan Mİ-2 tipi bir helikopterin düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Rus TASS haber ajansına göre, Mİ-2 tipi helikopter, Krasnodar'ın Kanevsk bölgesinde tarlaları ilaçlarken düştü.

Nedeni henüz bilinmeyen kazada pilot hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Krasnodar, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:16 Kaynak: AA
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