Rusya'da helikopter düştü: 1 ölü
5 dakika önce
Rusya'nın Krasnodar kentinde ilaçlama yapan Mİ-2 tipi bir helikopterin düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:16 Kaynak: AA
Rusya'nın Krasnodar kentinde ilaçlama yapan Mİ-2 tipi bir helikopterin düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Rus TASS haber ajansına göre, Mİ-2 tipi helikopter, Krasnodar'ın Kanevsk bölgesinde tarlaları ilaçlarken düştü.
Nedeni henüz bilinmeyen kazada pilot hayatını kaybetti.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Ukraynalı Bakan'dan ilginç çıkış: Paraya ihtiyacımız var, Rusya'ya uyuşturucu satalım ANTALYA Rus turistler ile Türk gençlerin kavgası, sosyal medya canlı yayınında Engelli eski eşini ve kızını öldüren zanlı polise teslim oldu Boşanmış Mağdur Babalar Derneği başkanının skandal Emine Bulut paylaşımlarına soruşturma başlatıldı