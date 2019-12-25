Rusya'da helikopter düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya'da helikopter düştü - Son Dakika

Rusya'da helikopter düştü

6 saat önce

Rusya'nın Krasnoyarsk Havayolları'na bağlı 3'ü görevli 29 kişiyi taşıyan Mi-8 helikopterinin düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Rusya'da helikopter düştü, System.String[]

Rusya'nın Krasnoyarsk Havayolları'na bağlı 3'ü görevli 29 kişiyi taşıyan Mi-8 helikopterinin düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.


Rusya'nın Sibirya Federal Bölgesi'nde bulunan Krasnoyarsk'ta bir Mi-8 helikopteri taşıdığı 29 yolcuyla birlikte kalkış yaptıktan hemen sonra bir sorunla karşılaşarak düşüşe geçmeye başladı. Acil yardım servisi, helikopterin yaptığı zorlu iniş sırasında helikopter pilotuyla birlikte toplam 6 kişinin yaralandığını ifade etti.


Helikopterin kuyruğunun zorlu inişte hasar aldığı yetkililer tarafından bildirilirken, kazanın nedenin bilinmediği söylendi. - KRASNOYARSK

Krasnoyarsk, Helikopter, Sibirya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Putin: Rusya, dünyada sesten hızlı silaha sahip tek ülke, artık ABD'nin önüne geçtik
Belarus'tan Rusya'ya tehdit gibi sözler: İki ülkeyi birleşmeye zorlamayın, savaş çıkar Rusya'nın iki köklü kulübü Serdar Aziz'e kanca attı Cipini helikopterden aşağı attırdı, o anları sandalyesinde izledi

Son Dakika Haberleri
18:06 "Hukuk Devleti ve Yargı Reformu" programı - Son Dakika
18:04 Şule Çet davasının gerekçeli kararı: Cinsel saldırıda bulunup, pencereden attı - Son Dakika
18:04 Kayseri'nin Sarız ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
18:04 İstanbul'da sahte parfüm operasyonu - Son Dakika
18:00 Serdivan'daki işletmelerin kapanış saatlerine düzenleme yapıldı - Son Dakika
17:45 Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı - Son Dakika
17:39 Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 18:07:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya'da helikopter düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]