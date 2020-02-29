Rusya'da helikopter düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da helikopter düştü - Son Dakika

Rusya'da helikopter düştü

6 saat önce

Rusya'da özel bir helikopter dağlık bir alana düştü.

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Rusya'da özel bir helikopter dağlık bir alana düştü. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin enkazı tespit edildi.


Rusya'nın Astrahan Bölgesi'nde bulunan Narimanov kentinin 40 kilometre uzağında bulunan Lineynoye köyü yakınlarındaki dağlık alana Robinson R44 tipi özel bir helikopter düştü. Helikopterden sinyaller kesilince Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından bölgede araştırma başlatıldı. Uzun süren aramaların ardından helikopterin enkazına ulaşılabildi. Helikopterin pilotu Viktor Klinoçki'nin olay yerinde öldüğü anlaşılırken helikopterin kuyruk kısmı hariç tüm gövdenin parçalandığı öğrenildi. Pilotun cesedi helikopterler yardımıyla şehre taşınırken, helikopterin enkazı teknik uzmanlar tarafından toplanmaya başlandı. Yaşanan helikopter kazası ile ilgili soruşturma başlatılırken kesin düşüş nedeninin yapılan incelemelerden sonra kesinleşeceği açıklandı. - MOSKOVA

Helikopter, Astrahan, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:45 Kaynak: İHA
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