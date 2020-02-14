Rusya'da helikopter düştü: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da helikopter düştü: 2 ölü - Son Dakika

Rusya'da helikopter düştü: 2 ölü

7 saat önce

Rusya'da Mİ-8 tipi kargo helikopteri piste sert iniş yaparak düştü.

Rusya'da helikopter düştü: 2 ölü, System.String[]

Rusya'da Mİ-8 tipi kargo helikopteri piste sert iniş yaparak düştü. Helikopterdeki 10 kişiden ikisi öldü.


Rusya'nın Yamal Nenets Bölgesi'nde 10 kişiyi taşıyan Mİ-8 tipi Rus yapımı helikopter piste sert iniş yapınca düştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı helikopterin düştükten sonra parçalandığını, helikopterde bulunan 10 yolcudan ikisinin helikopter enkazında sıkışarak öldüğünü açıkladı. Rusya'da özel havacılık hizmeti veren Skol Airlines'e ait helikopterin düşüş sebebinin araştırılacağı belirtilirken bölge savcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Rus nakliye helikopterinin enkazını kaldırma çalışmalarına başlandığı ifade edilirken yaralanan 8 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı. - MOSKOVA

Helikopter, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:19 Kaynak: İHA
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