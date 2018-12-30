Rusya'da Helikopter Düştü: 4 Ölü
1 saat önce
Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Ulan Ude şehrinde helikopter düştü.
Rusya
'nın Sibirya
bölgesinde bulunan Ulan Ude şehrinde helikopter düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Ulan Ude şehrinde bir keşif helikopteri pistin dışında bulunan ağaçlık alana düştü. Yanmaya başlayan helikopterde bulunan pilot dahil toplam 4 kişi feci şekilde can verdi. Olay yerine ulaşan arama kurtarma ekipleri helikopteri söndürmek için yoğun çaba harcadı.
Helikopterin neden düştüğü henüz bilinmezken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:53 Kaynak: İHA
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