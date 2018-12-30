Son Dakika Haberleri: Rusya'da Helikopter Düştü: 4 Ölü

Rusya'da Helikopter Düştü: 4 Ölü

1 saat önce

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Ulan Ude şehrinde helikopter düştü.

Rusya'da Helikopter Düştü: 4 Ölü, System.String[]
Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Ulan Ude şehrinde helikopter düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Ulan Ude şehrinde bir keşif helikopteri pistin dışında bulunan ağaçlık alana düştü. Yanmaya başlayan helikopterde bulunan pilot dahil toplam 4 kişi feci şekilde can verdi. Olay yerine ulaşan arama kurtarma ekipleri helikopteri söndürmek için yoğun çaba harcadı.

Helikopterin neden düştüğü henüz bilinmezken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:53 Kaynak: İHA

Sibirya, Helikopter, Rusya Federasyonu, 3. Sayfa
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