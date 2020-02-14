Rusya'da helikopter kazasında 2 kişi öldü - Son Dakika
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Rusya'da helikopter kazasında 2 kişi öldü

6 saat önce

Rusya'nın Yamalo-Nenets Özerk bölgesinde bir helikopterin sert iniş yapması sonucu mürettebattan iki kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da helikopter kazasında 2 kişi öldü, System.String[]

Rusya'nın Yamalo-Nenets Özerk bölgesinde bir helikopterin sert iniş yapması sonucu mürettebattan iki kişi hayatını kaybetti.

Rus TASS haber ajansına göre, enerji şirketi personeli taşıyan Mi-8 tipi özel bir firmaya ait helikopter doğal gaz kaynaklarının bulunduğu Sabetta köyüne yakın bir bölgede kötü hava şartları yüzünden acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Sert iniş yapan helikopterin devrilmesi sonucu 3 kişilik mürettebattan 2'si hayatını kaybederken, helikopterde bulunan 7 yolcudan 2'si yaralandı.

Rusya Soruşturma Komitesi kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:18 Kaynak: AA
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