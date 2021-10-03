Rusya'da helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi öldü - Son Dakika

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bir helikopterin düşmesi sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Robinson R-44 model sivil helikopter Moskova yakınlarındaki Lıtkarino şehri civarında ormanlık alana düştü. Helikopterde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Helikopterin teknik arıza ve pilotaj hatası nedeniyle düştüğü ihtimali üzerinde durulurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.