Rusya'da her 5 ampulden biri nükleerle aydınlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rusya'da her 5 ampulden biri nükleerle aydınlanıyor - Son Dakika Ekonomi

Rusya'da her 5 ampulden biri nükleerle aydınlanıyor

6 saat önce

Enerji üretiminin yaklaşık yüzde 19'unu nükleer güçten sağlayan Rusya'da, 2019 yılında nükleerden elde edilen elektrik üretiminde rekor bir orana ulaşıldı.

Rusya'da her 5 ampulden biri nükleerle aydınlanıyor, System.String[]

Enerji üretiminin yaklaşık yüzde 19'unu nükleer güçten sağlayan Rusya'da, 2019 yılında nükleerden elde edilen elektrik üretiminde rekor bir orana ulaşıldı.


Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'a bağlı Rosenergoatom A.Ş. bünyesinde işletilen nükleer güç santralleri, 2019 yılında elektrik üretiminde yeni bir rekora imza attı.


2018 yılında 204 milyar 275 milyon kilowatt saat elektrik üreten santraller, 2019 yılında 4.5 milyar kilowatt saat daha fazla elektrik üreterek, 208 milyar 784 milyon kilowatt saate ulaştı.


Federal Antitekel Servisi tarafından 2019 yılı hedefi olan 202 milyar 700 milyon kilowatt saat seviyesindeki planlanmış üretim yüzde 103'lük bir oranda gerçekleşti. Nükleer santraller arasında en fazla üretimi 33 milyar 800 milyon kilowatt saat ile Rostov NGS gerçekleştirirken, Kalinin 31 milyar kilowatt saat ile ikinci, Balakovo NGS ise 30 milyar kilowatt saat ile en fazla elektrik üreten üçüncü santral oldu.


Şu anda Rusya Federasyonu'ndaki her beş ampulden biri nükleer santraller tarafından üretilen enerjiyle aydınlanıyor. Rusya'nın Avrupa kısmında kalan bölümünde ise nükleer güç üretiminin payı yüzde 40'a ulaşıyor. - MERSİN

Ankara Ticaret Odası, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finalde
Türkiye'nin altın üretimi 2019'da yüzde 40 arttı Son dakika: Ukrayna Havayolları bundan sonra İran havasında uçmayacak Eksi 20 derecede 50 TL için çatı temizliyorlar

Son Dakika Haberleri
18:06 Bakan Bekir Pakdemirli, "Tarım Orman Buluşmaları"nda konuştu: (1) - Son Dakika Ekonomi
17:51 OSD-Türkiye'de 2019'da 1.46 milyon araç üretildi, ihracat 31.2 milyar dolar - Son Dakika Ekonomi
17:33 Porto Riko'da 6 büyülüğünde deprem - Son Dakika Ekonomi
17:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü - Son Dakika Ekonomi
16:53 İstanbul, 4.7 şiddetinde depremle sarsıldı - Son Dakika Ekonomi
16:17 Türkiye'nin altın üretimi 2019'da yüzde 40 arttı - Son Dakika Ekonomi
15:12 Son dakika: Ukrayna Havayolları bundan sonra İran havasında uçmayacak - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 18:32:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya'da her 5 ampulden biri nükleerle aydınlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]