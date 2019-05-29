Son Dakika Haberleri: Rusya'da hırsızlar demir köprüyü çaldı
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Rusya'da hırsızlar demir köprüyü çaldı

1 saat önce

Rusya'da eskiden tren köprüsü olarak daha sonra ise yaya geçidi olarak kullanılan demir köprünün hırsızlar tarafından çalındığı belirtildi.

Rusya'da hırsızlar demir köprüyü çaldı, System.String[]
Rusya'da eskiden tren köprüsü olarak daha sonra ise yaya geçidi olarak kullanılan demir köprünün hırsızlar tarafından çalındığı belirtildi.

Rusya'nın Murmansk oblastına bağlı Kirovsk kentinde bulunan Koashva köyünde halkın kullandığı köprü hırsızlar tarafından çalındı. Köyün ortasından geçen Umba nehri üzerine Sovyetler Birliği döneminin başlarında tren yolu köprüsü olarak inşa edilen köprü, demiryolunun işlevini kaybetmesi üzerine halk tarafından yaya geçidi olarak kullanılmaya devam ediliyordu. Ayakları beton ortası ise demirden olan köprünün yerinde olmadığını gören köylülerin yetkililere haber vermesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Köylüler hurdacıları adres gösterdi

Olayla ilgili soruşturma başlatıldıktan sonra köylülerin ifadeleri alındı. Köylüler, köprünün Sovyetler Birliği döneminde Kirovsk - Lovozero şehirleri arasındaki demiryolu hattı olduğunu fakat tren seferleri kaldırıldıktan sonra yaya köprüsü olarak kullanıldığını belirtti. Turistlerin ve bisikletçilerin sık sık köprüyü kullandığını köprünün çalınmasıyla köye turist gelmeyeceğini belirten köylüler, yakın kasabalarda hurda depolarının bulunduğuna dikkat çekerek köprünün hurdacılar tarafından çalınmış olabileceğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı. - MOSKOVA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:51 Kaynak: İHA
Rusya Federasyonu, 3. Sayfa
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