Rusya'da hırsızlar demir köprüyü çaldı

Rusya'da eskiden tren köprüsü olarak daha sonra ise yaya geçidi olarak kullanılan demir köprünün hırsızlar tarafından çalındığı belirtildi.

Rusya'da eskiden tren köprüsü olarak daha sonra ise yaya geçidi olarak kullanılan demir köprünün hırsızlar tarafından çalındığı belirtildi.



Rusya'nın Murmansk oblastına bağlı Kirovsk kentinde bulunan Koashva köyünde halkın kullandığı köprü hırsızlar tarafından çalındı. Köyün ortasından geçen Umba nehri üzerine Sovyetler Birliği döneminin başlarında tren yolu köprüsü olarak inşa edilen köprü, demiryolunun işlevini kaybetmesi üzerine halk tarafından yaya geçidi olarak kullanılmaya devam ediliyordu. Ayakları beton ortası ise demirden olan köprünün yerinde olmadığını gören köylülerin yetkililere haber vermesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Köylüler hurdacıları adres gösterdi



Olayla ilgili soruşturma başlatıldıktan sonra köylülerin ifadeleri alındı. Köylüler, köprünün Sovyetler Birliği döneminde Kirovsk - Lovozero şehirleri arasındaki demiryolu hattı olduğunu fakat tren seferleri kaldırıldıktan sonra yaya köprüsü olarak kullanıldığını belirtti. Turistlerin ve bisikletçilerin sık sık köprüyü kullandığını köprünün çalınmasıyla köye turist gelmeyeceğini belirten köylüler, yakın kasabalarda hurda depolarının bulunduğuna dikkat çekerek köprünün hurdacılar tarafından çalınmış olabileceğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı. - MOSKOVA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Annesini döven babasını öldürmüştü! Savcı "Ağır tahrik var" dedi

6 çocuk 15 torun sahibi cinsel istismar sanığı: Bana tuzak kurdular

Mansur Yavaş, memurlara verdiği sosyal denge tazminatı sözünü tuttu

Eski eşini, polisin ve oğlunun önünde tekme tokat dövdü