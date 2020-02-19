Rusya'da hızlı tren yayaya çarptı - Son Dakika

Rusya'da hızlı tren, hemzemin geçitte trenin geldiğini fark etmeyen bir kişiye çarptı.



Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki Slavyanka tren istasyonuna yakın noktadaki hemzenin geçitte yolun araç ve yaya geçişine kapandığını fark etmeyen bir kişi yolun karşısına geçtiği sırada feci bir kaza yaşandı. Tüm sesli ikazlara rağmen treni fark etmeyen kişiye tam karşı raylara ulaştığı sırada tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa savrulan adam feci şekilde hayatını kaybetti.



Kazanın ardından makinistin ifadesinin alındığı belirtildi. Makinistin güvenlik kamerası görüntülerinde hatalı olmadığının görüldüğü ve serbest bırakıldığı öğrenildi. - ST. PETERSBURG