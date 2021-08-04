Rusya'da hizmet sektörü PMI temmuzda geriledi

Rusya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen ay 3 puanlık azalışla 53,5 değerine geriledi.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, Rusya'nın temmuz ayına ilişkin hizmet sektörü PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI, temmuzda bir önceki aya kıyasla 3 puan azalarak 53,5 puana geriledi.

IHS Markit Ekonomisti Sian Jones, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Rus hizmet sağlayıcıları, yeniden uygulamaya koyulan kısıtlamalar nedeniyle tüketici talebinin düşmesiyle büyüme hızlarını kaybettiler. Yurt dışı taleplerde de düşüş gözlemlendi." ifadelerini kullandı.