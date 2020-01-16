Rusya'da hükümet istifa etti - Son Dakika
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Rusya'da hükümet istifa etti

6 saat önce

Rusya'da hükümet istifa ettiRusya (DHA) ? Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Federal Meclis'e hitabının ardından Başbakan Dmitriy Medvedev istifa etti.

Rusya'da hükümet istifa etti

Rusya (DHA) ? Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Federal Meclis'e hitabının ardından Başbakan Dmitriy Medvedev istifa etti. Putin, yeni başbakan olarak Federal Vergi Hizmetleri Başkanı Mihail Mişustin'i önerdi.

Moskova'da milletvekillerine geleneksel yıllık konuşmasını yapan Putin, Kremlin Sarayı'nda akşamüstü Başbakan Dmitry Medvedev'le bir araya geldi. Başbakan Medvedev hükümetinin istifasını sunarken, Putin yeni bir kabine oluşturulması kararını verdi.

Rusya lideri Putin, Medvedev'den boşalan başbakanlık görevine Federal Vergi Servisi Başkanı Mihail Mişustin'i (53) önerdi. Putin adaylık teklifini onay için Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sundu. Oylamanın bugün yapılması bekleniyor.

Rusya'da hükümet istifa etti

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:21 Kaynak: DHA
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