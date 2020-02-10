Rusya'da 'hükümeti devirmeye çalışmakla' suçlanan aktivistlere 18 yıla kadar hapis cezası - Son Dakika
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Son Dakika Dünya Rusya'da 'hükümeti devirmeye çalışmakla' suçlanan aktivistlere 18 yıla kadar hapis cezası - Son Dakika Dünya

Rusya'da 'hükümeti devirmeye çalışmakla' suçlanan aktivistlere 18 yıla kadar hapis cezası

6 saat önce

Kendilerini "anarşist ve faşizm karşıtı" olarak tanımlayan yedi aktivist, altı ile 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Rusya'da 'hükümeti devirmeye çalışmakla' suçlanan aktivistlere 18 yıla kadar hapis cezası, System.String[]

Rusya'da kendilerini "anarşist ve faşizm karşıtı" olarak tanımlayan yedi aktivist, altı ile 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Penza kentinde askeri mahkemede görülen davada "Set" (Ağ) adlı grubun üyeleri "hükümeti devirmeye çalışmakla" suçlandı.

Ancak insan hakları grupları ve avukatları suçlamaların "uydurma" olduğunu ve grup üyelerinin işkence altında itirafa zorlandığını savundu.

Çalışma kampına gönderilecekler

Yedi mahkumun da - Dmitri Pçelintsev, Ilya Şakurski, Andrei Çernov, Maksim Ivankin, Mihail Kulkov, Vasili Kuksov ve Arman Saginbaev - çalışma kampına gönderileceği bildiriliyor.

En uzun cezayı Pçelinstev aldı. 27 yaşındaki aktivist, 18 yıl cezaya çarptırıldı. Diğer grup üyeleri de altı yıl ile 16 yıl arasında değişen cezalar aldı.

Bağımsız haber sitesi MediaZone'a göre, kararın açıklanmasından sonra kalabalık, "Utanın" ve "Özgürlük" diye bağırdı.

Mahkeme önündeki bazı kişilerin de ellerindeki davullarla, maskeli güvenlik görevlilerinin yanında kararı protesto ettiği belirtiliyor.

Hapis cezalarına çarptırılan yedi kişi, Penza ve St Petersburg'da yaşayan ve en az 10 kişiden oluştuğu söylenen bir örgütün üyesi olmakla suçlanıyor. Ancak insan hakları aktivistleri böyle bir örgütün olmadığını söylüyor.

Grubun ilk üyeleri Ekim 2017'de gözaltına alınmıştı.

Amerikan New Yorker dergisi, bu kişilere "acımasızca işkence yapıldığını", bir zanlının bacağında şok tabancasından kaynaklanan yanıklar oluştuğunu yazmıştı.

"Set" üyeleri kendilerini anarşist ve anti-faşist olarak tanımlamakla birlikte herhangi bir örgütle bağları olmadığını söylüyor.

Grup üyeleri geçmişte aralarında plastik saçma atan silahlarla askeri çatışma simülasyonu oyunu oynadıklarını, Rus yetkiler ise bunun saldırı provası olduğunu savundu.

Grup üyelerinin kararı temyiz hakkı var.

Rusya, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:25 
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