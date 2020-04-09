Rusya'da huzurevi yangını : 4 ölü - Son Dakika
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Rusya'da huzurevi yangını : 4 ölü

6 saat önce

Rusya'da bir huzurevinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken, 15'e yakın kişi yaralandı.

Rusya'da huzurevi yangını : 4 ölü, System.String[]

Rusya'da bir huzurevinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken, 15'e yakın kişi yaralandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın batı bölgesinde bulunan bir huzurevinin kazan dairesinde çıkan yangın tüm binaya sıçrayarak 4 kişinin ölümüne yol açtı. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangına müdahale edilirken binada mahsur kalan yaklaşık 70 kişi tahliye edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 15'e yakın kişinin yaralı olarak kurtarıldığını ve yangında dumandan zehirlenen 4 kişinin cesedinin çıkarıldığını belirtti. Ekipler tarafından binada çıkan yangın kontrol altına alınırken yaralılar bölgedeki hastanelere ölüler ise morga kaldırıldı. Moskova savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken binanın 4 katlı olduğu ve huzurevi sakinlerinin yaşlı olması nedeniyle yangında kaçamadığı öğrenildi. Moskova savcısı Denis Popov olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada kurtarılan huzurevi sakinlerinin başka bölgelere götürüleceğini, yaşanan talihsiz olayda insani bir hatanın olup olmayacağının araştırılacağını ifade etti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:05 Kaynak: İHA

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